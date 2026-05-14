«Легко точно не будет»: Терехов дал прогноз, какой будет следующая зима
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: следующая зима будет сложная. Ввиду этого к новому отопительному сезону в Харькове готовятся постоянно.
Он отметил: пережить предыдущие холода значительно помог энергетический остров. Поэтому при подготовке к зиме развитию этого проекта уделяют особенное внимание. Однако городской голова признал: даже остров – не панацея и справиться со всеми трудностями он не поможет.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Мы прекрасно понимаем, что нам нужно готовиться. Потому что мы не понимаем, какой будет зима, но даже вы говорите, что будет очень тяжелая зима. Я уверен, что легко точно не будет зимой, и мы готовимся, потому что понимаем четко свою ответственность. И большое внимание сегодня президент нашей страны Владимир Зеленский уделяет подготовке к отопительному сезону и защите энергетической инфраструктуры. И мы работаем для того, чтобы пройти следующую зиму, следующий отопительный сезон», – сказал Терехов.
Читайте также: Повторные «прилеты» по Харькову утром – есть пострадавшие (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: зима, опалення, отопительний сезон, отопление, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Легко точно не будет»: Терехов дал прогноз, какой будет следующая зима», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 10:10;