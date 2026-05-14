«Легко точно не будет»: Терехов дал прогноз, какой будет следующая зима

Записано 10:10   14.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: следующая зима будет сложная. Ввиду этого к новому отопительному сезону в Харькове готовятся постоянно.

Он отметил: пережить предыдущие холода значительно помог энергетический остров. Поэтому при подготовке к зиме развитию этого проекта уделяют особенное внимание. Однако городской голова признал: даже остров – не панацея и справиться со всеми трудностями он не поможет.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Мы прекрасно понимаем, что нам нужно готовиться. Потому что мы не понимаем, какой будет зима, но даже вы говорите, что будет очень тяжелая зима. Я уверен, что легко точно не будет зимой, и мы готовимся, потому что понимаем четко свою ответственность. И большое внимание сегодня президент нашей страны Владимир Зеленский уделяет подготовке к отопительному сезону и защите энергетической инфраструктуры. И мы работаем для того, чтобы пройти следующую зиму, следующий отопительный сезон», – сказал Терехов.

