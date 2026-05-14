Опасная гроза надвигается на Харьковщину
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 14 мая, в Харькове и области ожидается гроза.
«В ближайший час с удержанием до конца суток 14 мая по городу и области ожидается гроза», – написали синоптики.
Ввиду этого на Харьковщине объявили I уровень опасности.
Напомним, накануне 13 мая синоптики объявляли І уровень опасности (желтый) на Харьковщине – тогда на Харьков и область надвигалась опасная гроза. Жителей призывали быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. Во время грозы лучше оставаться в помещении.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 10:38;