Опасная гроза надвигается на Харьковщину

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 14 мая, в Харькове и области ожидается гроза.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 14 мая по городу и области ожидается гроза», – написали синоптики.

Ввиду этого на Харьковщине объявили I уровень опасности.

Напомним, накануне 13 мая синоптики объявляли І уровень опасности (желтый) на Харьковщине – тогда на Харьков и область надвигалась опасная гроза. Жителей призывали быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. Во время грозы лучше оставаться в помещении.