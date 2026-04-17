Сильный ветер и гроза: до конца суток в Харькове и области будет опасно

Общество 16:44   17.04.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 17 апреля.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются гроза, порывы ветра, 15 — 20 м/с», — отметили синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, обрезку деревьев, если кто-то не успел, можно производить и сейчас, но осторожно. Высаживать растения тоже не поздно — особенно продаваемые в контейнерах или не пошли в активный рост, рассказал «Объективу» заместитель директора ботанического сада Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Александр Алехин.

