Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться

Общество 07:10   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться

Об опасных метеорологических явлениях предупредили жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии. 

По данным синоптиков, сегодня, 10 октября, на Харьковщине будет гроза. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, накануне Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 10 октября. Утром в Харькове – густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами – гроза. В целом, ожидают облачную погоду.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться 12 до 17°. В Харькове днем – ​ дождь. Утром туман, видимость 200 – 500 м. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит 14 – 16°.

Читайте также: Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
10.10.2025, 07:10
Белгород «ответит» за Харьков, депутат организовал схему – итоги 9 октября
Белгород «ответит» за Харьков, депутат организовал схему – итоги 9 октября
09.10.2025, 22:53
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
10.10.2025, 07:46
Новости Харькова — главное 9 октября: расстрел в Купянске, ждать ли графиков
Новости Харькова — главное 9 октября: расстрел в Купянске, ждать ли графиков
09.10.2025, 22:12
39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба
39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба
10.10.2025, 08:07

Новости по теме:

09.10.2025
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
05.10.2025
Убийство 59 человек в селе Гроза: прокуратура сообщила о ходе расследования
05.10.2025
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
09.09.2025
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
01.09.2025
Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях предупредили жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии. ".