Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться

Об опасных метеорологических явлениях предупредили жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня, 10 октября, на Харьковщине будет гроза. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, накануне Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 10 октября. Утром в Харькове – густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами – гроза. В целом, ожидают облачную погоду.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться 12 до 17°. В Харькове днем – ​ дождь. Утром туман, видимость 200 – 500 м. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит 14 – 16°.