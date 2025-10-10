Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
Об опасных метеорологических явлениях предупредили жителей Харькова и области в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, сегодня, 10 октября, на Харьковщине будет гроза. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, накануне Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 10 октября. Утром в Харькове – густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами – гроза. В целом, ожидают облачную погоду.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться 12 до 17°. В Харькове днем – дождь. Утром туман, видимость 200 – 500 м. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит 14 – 16°.
Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 07:10
