Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Пожар на территории гражданского предприятия в поселке Васищево начался после атаки российских БпЛА, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Загорелись деревянные поддоны на площади 800 м кв.
Во время работы харьковских пожарных россияне нанесли повторный удар БпЛА. Оккупанты попали по крыше складского здания предприятия, которое было рядом с подразделениями ГСЧС. К счастью, спасатели и техника ГСЧС не пострадали от удара беспилотника.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Как писала ранее МГ «Объектив», оккупанты 1 июня ударили по городу Мерефа. Предварительно, армия РФ применила ракету, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 23:02;