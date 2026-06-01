Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)

Пожар на территории гражданского предприятия в поселке Васищево начался после атаки российских БпЛА, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Загорелись деревянные поддоны на площади 800 м кв.

Во время работы харьковских пожарных россияне нанесли повторный удар БпЛА. Оккупанты попали по крыше складского здания предприятия, которое было рядом с подразделениями ГСЧС. К счастью, спасатели и техника ГСЧС не пострадали от удара беспилотника.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как писала ранее МГ «Объектив», оккупанты 1 июня ударили по городу Мерефа. Предварительно, армия РФ применила ракету, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.