Золочевщина переживает удары: россияне били FPV-дронами и «Молниями»

Начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив» о последствиях российских атак в громаде. По его данным, ВС Рф били по населенным пунктам FPV-дронами и БпЛА типа «Молния».

По его информации, враг начал наносить удары с 06:30 – тогда в течение часа под атакой находились Лютовка, Завадское и Клиновая-Новоселовка.

«В результате атак уничтожен один частный дом, еще три жилых дома и хозяйственные сооружения получили повреждения. Обошлось без пострадавших», – уточнил Коваленко.

В 10:40 «прилетело» по Золочеву. В результате атаки повреждены два частных дома и энергосети. Информации о пострадавших нет.

Уже в 11:20 оккупанты еще раз обстреляли БпЛА «Молния» Золочев. Дрон упал во дворе поселкового совета. В результате повреждены трактор, автобус и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, добавил Коваленко.