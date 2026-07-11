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Утром в Харькове и области будет опасно: синоптики назвали причину

Общество 07:01   11.07.2026
Виктория Яковенко
Утром в Харькове и области будет опасно: синоптики назвали причину

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 11 июля.

«Утром 11 июля по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее метеорологи предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области днем ​​11 июля. В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщали, что по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 07:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 11 июля.".