Утром в Харькове и области будет опасно: синоптики назвали причину

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 11 июля.

«Утром 11 июля по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее метеорологи предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области днем ​​11 июля. В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщали, что по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый.