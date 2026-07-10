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Новости Харькова — главное 10 июля: смертельный обстрел Валок

Общество 07:24   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 10 июля: смертельный обстрел Валок

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

Погибла женщина, пострадали трое людей, горели дома: удары БпЛА по Валкам

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ударов по Валкам ночью 10 июля.

По его данным, по городу Валки Богодуховского района враг бил беспилотниками. В результате ударов погибла 50-летняя женщина. Также известно о трех пострадавших. 23-летнюю девушку госпитализировали, еще двое мужчин 27 и 18 лет получили острую реакцию на стресс – им медики оказали всю необходимую помощь на месте.

«В результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов и два хозяйственных сооружения», – добавил Синегубов.

На местах «прилетов» продолжают работать все профильные службы. Отметим, тревога этой ночью звучала трижды. Основной угрозой для Харькова и области стали БпЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 07:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".