Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 11 июля с 08:00 до 17:00 частично будет обесточен Киевский район города.

Причина – необходимость проведения неотложных ремонтных работ в электросетях, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

Напомним, Харьков получит 47 миллионов евро финансовой поддержки, из которых 17 миллионов – это безвозвратный грант на подготовку к отопительному сезону. Соответствующее соглашение подписали на масштабной конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, сообщал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего, однако военные РФ не оставляют попыток уничтожить критическую инфраструктуру — в частности, 21 июня они снова ударили по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает питание Харькова.