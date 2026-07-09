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Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

Общество 15:06   09.07.2026
Виктория Яковенко
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 11 июля с 08:00 до 17:00 частично будет обесточен Киевский район города.

Причина – необходимость проведения неотложных ремонтных работ в электросетях, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот
отключат свет в субботу в Харькове
Скриншот

Напомним, Харьков получит 47 миллионов евро финансовой поддержки, из которых 17 миллионов – это безвозвратный грант на подготовку к отопительному сезону. Соответствующее соглашение подписали на масштабной конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, сообщал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего, однако военные РФ не оставляют попыток уничтожить критическую инфраструктуру — в частности, 21 июня они снова ударили по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает питание Харькова.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 15:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 11 июля с 08:00 до 17:00 частично будет обесточен Киевский район города.".