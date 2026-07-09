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Создать логотип и гимн предлагают в громаде под Харьковом: лучшим заплатят

Общество 14:11   09.07.2026
Виктория Яковенко
Создать логотип и гимн предлагают в громаде под Харьковом: лучшим заплатят Фото: Песочинская громада

Песочинская громада объявила конкурс на разработку логотипа и гимна. Работы принимаются с 8 по 26 июля.

«Песочинская громада — это люди, история, традиции, места, которые мы любим, воспоминания, которыми гордимся, и будущее, которое создаем вместе. В рамках подготовки Устава громады мы начинаем работу над формированием современной визуальной и культурной идентичности Песочинской громады и объявляем открытый творческий конкурс на разработку логотипа и гимна громады. Приглашаем жителей, творческие коллективы, молодежь, художников, дизайнеров, музыкантов, учеников, студентов и всех, кто имеет идеи и желание приобщиться!», — говорится в сообщении.

Участники могут подать работы в двух номинациях: «Логотип Песочинской поселковой территориальной громады» и «Гимн Песочинской поселковой территориальной громады».

Для победителей в каждой номинации предусмотрены денежные вознаграждения: І место – 5 000 грн, ІІ место – 3 000 грн, ІІІ место – 2 000 грн.

Лучшие работы представят на общественное обсуждение, ведь, говорят в громаде, символы должны создаваться вместе с его жителями.

Отправлять работы нужно электронный адрес: pisochin.rada.news@gmail.com. В письме следует отметить: «Конкурс логотип и гимн громады».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 14:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Песочинская громада объявила конкурс на разработку логотипа и гимна. Работы принимаются с 8 по 26 июля.".