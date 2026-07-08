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Вечерняя атака БпЛА на АЗС в Харькове: Терехов сообщает о пожаре и раненом

Происшествия 20:21   08.07.2026
Елена Нагорная
Вечерняя атака БпЛА на АЗС в Харькове: Терехов сообщает о пожаре и раненом

В Шевченковском районе Харькова вечером 8 июля российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции.

На месте вспыхнул пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем — у него осколочные ранения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 20:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе Харькова вечером 8 июля российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции.".