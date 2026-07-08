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В дом в Харькове попала молния: загорелась крыша (видео)

Происшествия 16:40   08.07.2026
Виктория Яковенко
В дом в Харькове попала молния: загорелась крыша (видео) Фото: Telegram-канал “Харьков life”

В Киевском районе Харькова днем ​​произошел пожар в частном доме. По предварительным данным спасателей, возгорание случилось после попадания молнии.

Как сообщил МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, горела кровля дома на площади 100 кв. м. На место пожара спасатели выехали в 14:57, в 15:27 возгорание локализовали. Тушение еще продолжается.

Видео: Telegram-канал “Харьков life”

Напомним, ранее в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждали жителей города и области об опасных метеорологических явлениях 8 июля. По данным синоптиков, до конца суток ожидается дождь, град, шквал. Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова днем ​​произошел пожар в частном доме. По предварительным данным спасателей, возгорание случилось после попадания молнии.".