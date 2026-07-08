В дом в Харькове попала молния: загорелась крыша (видео)

В Киевском районе Харькова днем ​​произошел пожар в частном доме. По предварительным данным спасателей, возгорание случилось после попадания молнии.

Как сообщил МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, горела кровля дома на площади 100 кв. м. На место пожара спасатели выехали в 14:57, в 15:27 возгорание локализовали. Тушение еще продолжается.

Видео: Telegram-канал “Харьков life”

Напомним, ранее в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждали жителей города и области об опасных метеорологических явлениях 8 июля. По данным синоптиков, до конца суток ожидается дождь, град, шквал. Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.