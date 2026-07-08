Харьков под атакой БпЛА и ракет: есть погибшие и пострадавшие (дополнено)

Утром 8 июля россияне атаковали Харьков беспилотниками и ракетами.

Дополнено в 09:50. Городской голова проинформировал об одном погибшем из-за ракетного удара в Немышлянском районе. А на всех обстрелянных утром локациях уже больше десяти пострадавших.

Около 09:00 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Киевском районе. На месте удара начался пожар, информации о пострадавших нет.

Еще один дрон атаковал Немышлянский район – подробностей об ударе нет. После чего по тому же району ударила ракета. Предварительно, написал Терехов, есть погибшие и пострадавшие.

«По предварительной информации, армия РФ ударила по пятиэтажному жилому дому», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ночью 8 июля по Основянскому и Немышлянскому районам россияне выпустили ракеты. Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском. Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей, уточнил мэр Игорь Терехов.

Позже в Харьковской облпрокуратуре установили: ночью россияне атаковали Харьков из РСЗО «Торнадо-С». Удар пришелся по Немышлянском району. Пострадали девять человек, среди них – двухлетняя девочка. Все люди получили острую реакцию на стресс и от госпитализации отказались.