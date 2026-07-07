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Смертельный удар КАБами по Харькову и атаки дронов — итоги 7 июля

Происшествия 23:00   07.07.2026
Елена Нагорная
Смертельный удар КАБами по Харькову и атаки дронов — итоги 7 июля

Харьков атаковали КАБами и беспилотниками. Под прицелом БпЛА на Купянщине эвакуировали трех пожилых женщин. Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской поселковой военной администрации. Со среды ожидается похолодание. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 7 июля.

Российские военные с самого утра обстреливали Харьков

Первый «прилет» был в 07:30. По данным областной прокуратуры, FPV-дрон на оптоволокне попал в АЗС в Шевченковском районе, в результате чего загорелась колонка. Работница заправки перенесла острый стресс. В полдень еще один беспилотник атаковал АЗС в Холодногорском районе — там острый шок испытали две женщины. Наиболее страшные последствия имел удар КАБами по Шевченковскому району в 14:30. По данным мэра Игоря Терехова, бомб было четыре. Попадание в том числе зафиксировали в проезжую часть. В результате этой атаки погиб 54-летний мужчина и еще 21 человек пострадал. Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди пострадавших — пятеро детей. Это 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет из одной семьи. У всех острый шок. Медицинская помощь также понадобилась 12-летнему мальчику — он получил взрывные ранения. Самой младшей пострадавшей — 10 месяцев. В результате этой атаки были повреждены многоэтажка и два медучреждения, горели автомобили, проинформировал Терехов.

Эвакуация под огнем. На Харьковщине полицейские и волонтеры организации «Троянда на руці» вывезли с опасной территории Купянского района трех пожилых женщин

Эта спасательная миссия едва не закончилась трагедией. Прямо во время вывоза людей российские военные атаковали группу беспилотником. Дрон попал по открытой местности всего в 70 метрах от правоохранителей и волонтеров. К счастью, никто не пострадал. В облуправлении Нацполиции в очередной раз призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не рисковать жизнью и вовремя выезжать.

Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской ПВА

Указ президента о его увольнении появился еще 3 июля, а накануне, 6 числа, чиновник официально попрощался с громадой. В своем обращении Тертышный поблагодарил коллег, волонтеров, медиков и защитников за совместную работу, отметив, что вместе они прошли тяжелый путь от развития громады до оккупации, освобождения и постоянных обстрелов. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільному» уточнил, что Тертышный ушел в отставку по собственному желанию из-за личных вопросов и никаких претензий к его работе нет. Более того, ранее чиновника неоднократно подавали на государственные награды. Нового руководителя еще не назначили. Сейчас есть один кандидат, который должен пройти сложную процедуру административных и военных проверок, после чего его кандидатуру отправят на подпись президенту, проинформировал Синегубов.

Жара временно отступает. На этой неделе в Харькове и области ожидается ощутимое похолодание

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Осадки местами могут перерасти в сильные ливни с градом и шквалами. О таких опасных метеорологических явлениях в регионе днем в среду, 8 июля, уже предупредили в местном Гидрометцентре. Похолодание будет удерживаться как минимум до конца недели.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала такое:

Российский FPV-дрон убил женщину в Слатино под Харьковом

Нарушение языкового закона: Харьковщина – в лидерах по количеству жалоб

Сколько новых бизнесов зарегистрировали в Харькове за полгода — данные мэрии

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков атаковали КАБами и беспилотниками. Под прицелом БпЛА на Купянщине эвакуировали трех пожилых женщин. Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской…".