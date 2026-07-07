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Прифронтовая Боровская громада осталась без начальника? Тертышный ушел

Общество 13:19   07.07.2026
Виктория Яковенко
Прифронтовая Боровская громада осталась без начальника? Тертышный ушел Фото: Боровской поселковый совет

Накануне, 6 июля, Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской поселковой военной администрации. Пока нового главу не назначили.

«Благодарю всех, кто в течение этих лет был рядом. Кто работал честно и добросовестно, кто не боялся ответственности, кто верил в нашу громаду и ежедневно делал все возможное для ее людей. Вместе мы прошли долгий путь. Были годы развития, изменений и новых возможностей. Мы вместе создавали единую Боровскую громаду, учились работать по-новому, реализовать проекты, строить планы на будущее. А потом пришла война. Она изменила все. Мы пережили оккупацию, потери, освобождение, постоянные обстрелы, эвакуацию наших людей. Вместе искали помощь, поддерживали друг друга, находили силы работать даже тогда, когда казалось, их уже не оставалось”, — написал Тертышный.

Он поблагодарил своих коллег, работников КП, педагогов, медиков, соцработников, волонтеров, международных партнеров и благотворителей. Отдельно написал слова благодарности защитникам, отметив, что именно благодаря их мужеству громада есть и продолжает бороться. Тертышный подытожил: уходит с должности со спокойной душой, потому что знает, что остаются люди, на которых всегда можно было положиться.

Указ президента Украины об увольнении Тертышного с должности начальника Боровской ПВА появился еще 3 июля.

указ Зеленского об увольнении главы Боровской ПВА
Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільному» уточнил, что Тертышный ушел с должности по собственному желанию.

«У нас вопросов к голове нет точно, тем более что мы неоднократно посылали его на награждение государственными наградами, что и произошло указом президента. Это его собственное желание, в связи с личными вопросами, он покинул должность, потому что дальше не может выполнять эти обязанности», — пояснил Синегубов.

И добавил, что нового руководителя Боровской громады по состоянию на 7 июля еще не назначили. Кандидат один.

«Сейчас будут все такие административные меры, проверки пройдены. Если они будут успешными — мы сообщим, что этот человек претендует на занятие этой должности. Потому что процедура достаточно сложная, и военные согласования, собеседования соответствующие, и дальше на подпись президенту», — отметил Синегубов.

Напомним, 6 октября в прошлом году Александр Тертышный вместе с сотрудниками Боровского поселкового совета пострадал от атаки FPV-дрона. За его транспортом «гнались» два дрона.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 6 июля, Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской поселковой военной администрации. Пока нового главу не назначили.".