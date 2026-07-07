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Новую технику получили спасатели на Харьковщине: чем она поможет

Общество 11:40   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новую технику получили спасатели на Харьковщине: чем она поможет

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили от Программы развития ООН (ПРООН) в Украине два тягача для транспортировки крупногабаритного оборудования. Их используют для гуманитарного разминирования. 

Спасатели Харьковщины получили новое оборудование

«Передача техники прошла при финансовой поддержке Правительства Республики Корея в рамках глобальной инициативы REVIVE. Новая техника существенно усилит возможности подразделений Харьковского гарнизона ГСЧС при выполнении задач по гуманитарному разминированию. Тягачи будут использоваться для перевозки специальной инженерной техники, крупногабаритного оборудования и других тяжелых грузов в места проведения работ», – отметили в ГСЧС.

Спасатели Харьковщины получили новое оборудование

Данная техника, уточнили в ГСЧС, значительно поможет пиротехникам разминировать территории. Ведь тягачи позволят быстрее перевозить необходимую технику, а это существенно ускорит выполнение задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

«Харьковская область остается одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины. Поэтому усиление материально-технического обеспечения подразделений ГСЧС является важной составляющей эффективной очистки деоккупированных территорий, повышения безопасности личного состава и скорейшего возвращения земель к безопасному использованию», – добавили в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили от Программы развития ООН (ПРООН) в Украине два тягача для транспортировки крупногабаритного оборудования.".