Новую технику получили спасатели на Харьковщине: чем она поможет

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили от Программы развития ООН (ПРООН) в Украине два тягача для транспортировки крупногабаритного оборудования. Их используют для гуманитарного разминирования.

«Передача техники прошла при финансовой поддержке Правительства Республики Корея в рамках глобальной инициативы REVIVE. Новая техника существенно усилит возможности подразделений Харьковского гарнизона ГСЧС при выполнении задач по гуманитарному разминированию. Тягачи будут использоваться для перевозки специальной инженерной техники, крупногабаритного оборудования и других тяжелых грузов в места проведения работ», – отметили в ГСЧС.

Данная техника, уточнили в ГСЧС, значительно поможет пиротехникам разминировать территории. Ведь тягачи позволят быстрее перевозить необходимую технику, а это существенно ускорит выполнение задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

«Харьковская область остается одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины. Поэтому усиление материально-технического обеспечения подразделений ГСЧС является важной составляющей эффективной очистки деоккупированных территорий, повышения безопасности личного состава и скорейшего возвращения земель к безопасному использованию», – добавили в сообщении.