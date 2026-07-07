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Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)

Происшествия 07:56   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)

О «прилете» по АЗС утром 7 июля сообщил городской голова Игорь Терехов. 

Дополнено в 07:56. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате атаки пострадала 53-летняя женщина – у нее диагностировали острую стрессовую реакцию.

07:47. По информации Терехова, враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – загорелась колонка.

«На данный момент — без пострадавших, повреждений в близлежащих домах на данную минуту не обнаружено», – уточнил Терехов.

Напомним, утром 6 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков. Как оказалось, удар пришелся по АЗС в Киевском районе. Информации о пострадавших и разрушениях не было. Отметим, тревоги в момент удара не было – отбой прозвучал в 07:29, а о новых угрозах не информировали ни защитники неба, ни мониторинговые ТГ-каналы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 07:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» по АЗС утром 7 июля сообщил городской голова Игорь Терехов. ".