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Траур на Лозовщине: в громаде прощаются с девочкой, погибшей от обстрела РФ

Общество 07:30   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Траур на Лозовщине: в громаде прощаются с девочкой, погибшей от обстрела РФ Фото: Сергей Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что 7 июля в Лозовской громаде объявили траур по погибшей из-за российского обстрела 10-летней Виктории.

Сегодня также прощаются с ребенком, чью жизнь забрал вражеский удар. Зеленский добавил: уже дважды оккупанты отбирали у Виктории самое дорогое.

«В начале полномасштабного вторжения безжалостно разрушили Лозовский лицей №8, где Вика училась, мечтала и росла. А теперь враг забрал и ее родной дом, где она жила вместе с мамой, папой и маленькими сестричками», – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что подписал распоряжение, согласно которому, 7 июля объявили Днем траура по погибшей.

Напомним, ночью 3 июля армия РФ атаковала беспилотниками Лозовую. Враг использовал «Герань-2», сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Пострадали шесть жителей. Среди них семья из шести человек: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, трое их дочерей в возрасте 10 лет, 6 лет и 1 год, а также 58-летняя мать женщины. У 10-летней девочки диагностировали взрывную травму и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

На следующий день начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что травмы, которые получила девочка, оказались слишком тяжелыми. Врачи боролись за жизнь ребенка, но пострадавшая скончалась в больнице.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что 7 июля в Лозовской громаде объявили траур по погибшей из-за российского обстрела 10-летней Виктории.".