Траур на Лозівщині: у громаді прощаються з дівчинкою, що загинула від удару РФ

Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що 7 липня в Лозівській громаді оголосили жалобу за загиблою через російський обстріл 10-річною Вікторією.

Сьогодні також прощаються з дитиною, чиє життя забрав ворожий удар. Зеленський додав: уже двічі окупанти відбирали у Вікторії найдорожче.

“На початку повномасштабного вторгнення безжально зруйнували Лозівський ліцей №8, де Віка навчалася, мріяла та росла. А тепер ворог забрав і її рідний дім, де вона жила разом із мамою, татом та маленькими сестричками”, – розповів Зеленський.

Він також зазначив, що підписав розпорядження, згідно з яким, 7 липня оголосили Днем жалоби за загиблою.

Нагадаємо, вночі 3 липня армія РФ атакувала безпілотниками Лозову. Ворог використав “Герань-2”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Постраждали шестеро жителів. Серед них — родина з шести людей: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, троє їхніх доньок віком 10 років, 6 років і 1 рік, а також 58-річна мати жінки. У 10-річної дівчинки діагностували вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину у тяжкому стані шпиталізували.

Наступного дня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що травми, які отримала дівчинка, виявилися надто тяжкими. Лікарі боролися за життя дитини, але постраждала померла у лікарні.