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Нічний удар БпЛА по Лозовій: дитина з 40% опіків тіла у тяжкому стані

Події 08:24   03.07.2026
Оксана Горун
Нічний удар БпЛА по Лозовій: дитина з 40% опіків тіла у тяжкому стані

Вночі 3 липня армія РФ атакувала безпілотниками Лозову. Є “прильоти” у приватному секторі, повідомили в ДСНС. Серед постраждалих – діти.

Доповнено о 08:24. За даними Харківської обласної прокуратури, удар БпЛА по Лозовій стався близько 02:45 ночі 3 липня. Ворог використав “Герань-2”. Серед постраждалих – дитина у тяжкому стані.

“Постраждали шестеро мирних жителів. Серед них — родина з шести людей: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, троє їхніх доньок віком 10 років, 6 років і 1 рік, а також 58-річна мати жінки. У 10-річної дівчинки діагностовано вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Батьки дівчинки, її молодші сестри та бабуся зазнали гострої реакції на стрес”, – повідомили в прокуратурі.

08:03. “Сьогодні вночі у місті Лозова внаслідок влучання БПЛА у приватне домоволодіння сталися руйнування та виникла пожежа площею 70 м кв. Горіли житловий будинок і два автомобілі. Співробітники ДСНС врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей. Загалом внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, з них троє дітей”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Напередодні ввечері мер Лозової Сергій Зеленський попереджав мешканців про небезпеку: “Шановні жителі Лозівської громади! Будьте особливо обережні! Ворожі атаки стають підступнішими!” – написав він.

Загалом за добу, за даними ДСНС, на Харківщині було 12 пожеж через російські обстріли: у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Лозівському та Харківському районах області, а також у Харкові.

Читайте також: У РФ — нестача безпілотників на півночі Харківщини — ISW

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 08:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 3 липня армія РФ атакувала безпілотниками Лозову. Є “прильоти” у приватному секторі, повідомили в ДСНС. Серед постраждалих – діти".