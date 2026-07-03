Ночной удар БпЛА по Лозовой: ребенок с ожогами 40% тела в тяжелом состоянии

Ночью 3 июля армия РФ атаковала беспилотниками Лозовую. Есть «прилеты» в частном секторе, сообщили в ГСЧС. Среди пострадавших — дети.

Дополнено в 08:24. По данным Харьковской областной прокуратуры, удар БпЛА по Лозовой произошел около 02:45 ночи 3 июля. Враг использовал «Герань-2». Среди пострадавших — ребенок в тяжелом состоянии.

«Пострадали шесть мирных жителей. Среди них семья из шести человек: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, трое их дочерей в возрасте 10 лет, 6 лет и 1 год, а также 58-летняя мать женщины. У 10-летней девочки диагностирована взрывная травма и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Родители девочки, ее младшие сестры и бабушка испытали острую реакцию на стресс», — сообщили в прокуратуре.

08:03. «Сегодня ночью в городе Лозовая в результате попадания БпЛА в частное домовладение произошли разрушения и возник пожар площадью 70 м кв. Горели жилой дом и два автомобиля. Сотрудники ГСЧС спасли пятерых человек, среди которых двое детей. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, из них трое детей», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Накануне вечером мэр Лозовой Сергей Зеленский предупреждал жителей об опасности: «Уважаемые жители Лозовской громады! Будьте особенно осторожны! Вражеские атаки становятся коварнее!» — написал он.

В целом за сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине было 12 пожаров из-за российских обстрелов: в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Чугуевском, Лозовском и Харьковском районах области, а также в Харькове.