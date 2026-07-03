У РФ — нехватка беспилотников на севере Харковщины — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке за 2 июля, со ссылкой на ВСУ, отметили, что войскам РФ не хватает БпЛА определенных типов на Харьковщине.

«Российские войска могут испытывать нехватку некоторых типов беспилотников в северной Харьковской области. Представитель украинской бригады, действующей в северной Харьковской области, 2 июля сообщил, что российские войска регулярно используют беспилотники с неподвижным крылом типа «Молния» и с обзором от первого лица (FPV), оснащенные боеголовками от противотанковых мин ТМ-62, сокращенными вдвое, что, возможно, указывает на нехватку других типов беспилотников у российских войск и поиск ими решений с использованием других видов оружия. Представитель заявил, что российские войска сократили использование беспилотников «Молния» в мае 2026 года и вместо этого использовали беспилотники VT-40 с волоконно-оптическим обзором от первого лица либо в качестве ударных беспилотников, либо для дистанционного минирования дорог, но отметил, что российские войска теперь используют VT-40 лишь спорадически», — проинформировали в ISW.

Также, анализируя массированный авиаудар по Украине, который произошел ночью 2 июля, аналитики отметили снижение частоты подобных атак в июне 2026 года. Причины в ISW называют «неясными».

«Российские силы активизировали серию крупномасштабных ударов в середине января 2026 года, нанеся удары не менее чем 300 беспилотниками и ракетами три раза в середине-конце января; шесть раз в феврале; четыре раза в марте; пять раз в апреле; и шесть раз в мае. В период с января по май 2026 года российские силы, как правило, наносили от одного до трех таких крупномасштабных ударов с интервалом примерно в неделю, затем в течение одной-двух недель наносили гораздо меньшие удары, вероятно, отчасти для накопления ударной техники, а затем возобновляли крупномасштабные удары беспилотниками и ракетами по той же схеме, чтобы максимизировать ущерб. Российские войска провели всего два удара беспилотниками и ракетами, в которых участвовало более 300 ударных машин, в июне 2026 года, 2 и 15 июня. Неясно, почему российские войска сократили масштабы своих крупномасштабных ударов в июне», — отметили аналитики.

Они предположили, что РФ может накапливать беспилотники для более частных массированных атак в будущем. Или же оккупанты могли изменить производственные модели, например, чтобы децентрализовать производство «шахедов».

«ISW продолжит наблюдать за моделями российских ударов и сообщениями о российской тактике ударов и производстве беспилотников и будет обновлять свою оценку соответствующим образом», — заверили в Институте.