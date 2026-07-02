Live

13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки

Происшествия 08:50   02.07.2026
Оксана Якушко
13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки

Ночью 2 июля россияне снова массированно били по Киеву ракетами и БпЛА. Повреждения зданий в 9 районах города на 28 локациях. 

Дополнено в 08:50. 13 человек погибли, еще более 30 – пострадали, сообщает ГСЧС Украины. Спасти удалось 34 человека.

На местах разрушения, нанесенных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

К ликвидации последствий атаки привлечены почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

07:49

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после обстрела уже 10 погибших.

В столице возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах города, сообщала в 05:45 ГСЧС Украины.

▪️Дарницкий район: частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

▪Шевченковский район: произошел пожар кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

▪️Голосеевский район: пожар на техническом этаже 16-этажки.

▪Печерский район: разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. м. Здесь спасатели смогли вытащить человека.

▪️Оболонский район: пожар на территории склада, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказывают первую медицинскую помощь.

▪️Святошинский район: повреждены 2 частных жилых дома.

▪️Деснянский район: повреждена жилая 9-этажка.

Читайте также: Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы: пять ударов по Харькову, двое погибших, раненые (дополняется)
Взрывы: пять ударов по Харькову, двое погибших, раненые (дополняется)
01.07.2026, 17:41
Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области
Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области
01.07.2026, 20:35
7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹
7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹
01.07.2026, 18:31
Новости Харькова — главное 1 июля: Дергачевщина просит эвакуацию, ударил КАБ
Новости Харькова — главное 1 июля: Дергачевщина просит эвакуацию, ударил КАБ
01.07.2026, 22:22
Последствия атаки КАБами устраняют в Харькове энергетики и коммунальщики
Последствия атаки КАБами устраняют в Харькове энергетики и коммунальщики
01.07.2026, 21:00
13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки
13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки
02.07.2026, 08:50

Новости по теме:

19.06.2026
Заявила о домашнем насилии, а сама была в розыске: женщину задержали
18.06.2026
Главные цели – Киев и Харьков. Сколько БпЛА и ракет запустила РФ в мае — НАТО
15.06.2026
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
05.06.2026
«Чудом никто не пострадал»: Слатино атаковали около 30 БпЛА (фото)
24.05.2026
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 2 июля россияне снова массированно били по Киеву ракетами и БпЛА. Повреждения зданий в 9 районах города на 28 локациях. ".