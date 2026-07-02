13 погибших, 56 раненых, пожары и «прилеты» — Киев после массированной атаки

Ночью 2 июля россияне снова массированно били по Киеву ракетами и БпЛА. Повреждения зданий в 9 районах города на 28 локациях.

Дополнено в 08:50. 13 человек погибли, еще более 30 – пострадали, сообщает ГСЧС Украины. Спасти удалось 34 человека.

На местах разрушения, нанесенных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

К ликвидации последствий атаки привлечены почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

07:49

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после обстрела уже 10 погибших.

В столице возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах города, сообщала в 05:45 ГСЧС Украины.

▪️Дарницкий район: частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

▪Шевченковский район: произошел пожар кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

▪️Голосеевский район: пожар на техническом этаже 16-этажки.

▪Печерский район: разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. м. Здесь спасатели смогли вытащить человека.

▪️Оболонский район: пожар на территории склада, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказывают первую медицинскую помощь.

▪️Святошинский район: повреждены 2 частных жилых дома.

▪️Деснянский район: повреждена жилая 9-этажка.