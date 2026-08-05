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Почти три десятка ракет выпустила ночью РФ, ни одну из них ВС ВСУ не сбили

Происшествия 08:45   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти три десятка ракет выпустила ночью РФ, ни одну из них ВС ВСУ не сбили

Ночью 5 августа россияне выпустили по Украине 28 ракет и 115 БпЛА, проинформировали в Воздушных силах ВСУ. 

«Противник атаковал четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской и Ростовской областей, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской и Курской областей, 115 ударными БпЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами», – написали украинские защитники.

По состоянию на 08:30 известно о сбитии 90 вражеских БпЛА, зафиксировано прилеты ракет, а также 17 БпЛА на 26 локациях. Информации об уничтожении ракет нет.  Основным направлением удара этой ночью стал Киев, отметили в ВС ВСУ.

Напомним, ночью 5 августа россияне массированно обстреляли Киев и область. Враг атаковал баллистикой и беспилотниками – в результате ударов погибли 15 человек, десятки пострадавших, среди раненых есть тяжёлые. До сих пор спасатели ликвидируют последствия в Броварском, Бучанском и Фастовском районах – бушуют пожары на складах и предприятиях.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко назвал эту атаку одну из самых трагичных за весь период войны – в результате ударов погибли, как минимум 14 человек, еще 34 – получили ранения. Тем временем, по информации мэра Виталий Кличко, в столице погиб один человек, 24 – пострадали. Также россияне ударили по емкости с аммиаком – в результате утечки вещества по всему Киеву наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В большей части города индексы качества воздуха (AQI) достигли оранжевого и красного уровня опасности. При норме до 50 в Оболонском и Святошинском районе эти показатели поднялись до 140 и 174.

Утром 5 августа в АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Киевщине на платформе около обстрелянных логистических центров  погибли люди также есть перебои в движении поездов в регионе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 5 августа россияне выпустили по Украине 28 ракет и 115 БпЛА, проинформировали в Воздушных силах ВСУ. ".