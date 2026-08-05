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За сутки на Харьковщине – семь пострадавших из-за обстрелов

Происшествия 09:11   05.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине – семь пострадавших из-за обстрелов Фото: ХОВА

В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате атак пострадали семь человек.

«В городе Балаклея получили ранения женщины 87, 79 и 72 лет; в г. Богодухов ранены женщины 61 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 65 и 65 лет; в селе Огурцовка Шевченковской громады погибла 75-летняя женщина», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • шесть ракет;
  • десять КАБов;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 35 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 09:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате атак пострадали семь человек.".