За сутки на Харьковщине – семь пострадавших из-за обстрелов

В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате атак пострадали семь человек.

«В городе Балаклея получили ранения женщины 87, 79 и 72 лет; в г. Богодухов ранены женщины 61 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 65 и 65 лет; в селе Огурцовка Шевченковской громады погибла 75-летняя женщина», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

шесть ракет;

десять КАБов;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

семь БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

35 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.