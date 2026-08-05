За сутки на Харьковщине – семь пострадавших из-за обстрелов
В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате атак пострадали семь человек.
«В городе Балаклея получили ранения женщины 87, 79 и 72 лет; в г. Богодухов ранены женщины 61 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 65 и 65 лет; в селе Огурцовка Шевченковской громады погибла 75-летняя женщина», – написал Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- шесть ракет;
- десять КАБов;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- семь БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 35 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.