«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV

Первый тестовый участок купола от FPV-дронов на оптоволокне вокруг Харькова, который разрабатывают вместе с 2-м корпусом НГУ «Хартия», планируют реализовать через три недели, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, от идеи разворачивать защитные средства непосредственно в городе отказались осознанно.

«Мы ее тестируем не в самом городе, потому что в городе это уже поздно, так как что-то будет прилетать все равно. Это мы строим вокруг города Харькова и по северу, и по северо-восточному направлению, и по северо-западному направлению», — пояснил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон

Для запуска стартового этапа ранее предусмотрели частичное финансирование.

«Детали рассказать пока не можем, однако мы выделили уже первые 7 миллионов гривен из областного бюджета из 30. Именно в такую сумму фактически обойдется первый этап, первый так называемый рубеж. Он будет направлен на борьбу с дронами на оптоволокне», — отметил Синегубов.

Ожидается, что испытания первого участка завершат в ближайшие недели.

«Это очень важно, потому что враг пытается терроризировать город Харьков и поражает критическую инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру, жилые дома, автомобили и так далее. Поэтому принимаем такие меры и дальше будем смотреть на эффективность. Это будет эффективно однозначно, и дальше просто будем распространять вокруг города Харькова, там где самые опасные участки. Пытаемся реализовать этот объект за три недели. Это будут уже первые результаты, и дальше будем масштабировать на остальную нашу территорию», — подытожил начальник ОВА.

Напомним, в интервью радио «Хартия» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Харьков будут защищать не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности на Харьковском шоссе, ведущем в район Пятихатки. В планах — мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас возлагают надежды — экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте — и они уже доказали свою эффективность. В Харькове купол испытают на отдельном участке территории. Если сработает — будут распространять дальше.