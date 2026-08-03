Live

«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV

Записано 17:56   03.08.2026
Елена Нагорная
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV

Первый тестовый участок купола от FPV-дронов на оптоволокне вокруг Харькова, который разрабатывают вместе с 2-м корпусом НГУ «Хартия», планируют реализовать через три недели, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, от идеи разворачивать защитные средства непосредственно в городе отказались осознанно.

«Мы ее тестируем не в самом городе, потому что в городе это уже поздно, так как что-то будет прилетать все равно. Это мы строим вокруг города Харькова и по северу, и по северо-восточному направлению, и по северо-западному направлению», — пояснил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон

Для запуска стартового этапа ранее предусмотрели частичное финансирование.

«Детали рассказать пока не можем, однако мы выделили уже первые 7 миллионов гривен из областного бюджета из 30. Именно в такую сумму фактически обойдется первый этап, первый так называемый рубеж. Он будет направлен на борьбу с дронами на оптоволокне», — отметил Синегубов.

Ожидается, что испытания первого участка завершат в ближайшие недели.

«Это очень важно, потому что враг пытается терроризировать город Харьков и поражает критическую инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру, жилые дома, автомобили и так далее. Поэтому принимаем такие меры и дальше будем смотреть на эффективность. Это будет эффективно однозначно, и дальше просто будем распространять вокруг города Харькова, там где самые опасные участки. Пытаемся реализовать этот объект за три недели. Это будут уже первые результаты, и дальше будем масштабировать на остальную нашу территорию», — подытожил начальник ОВА.

Напомним, в интервью радио «Хартия» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Харьков будут защищать не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности на Харьковском шоссе, ведущем в район Пятихатки. В планах — мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас возлагают надежды — экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте — и они уже доказали свою эффективность. В Харькове купол испытают на отдельном участке территории. Если сработает — будут распространять дальше.

Читайте также: Били FPV, «Шахеды», «Молнии» и «Ланцет»: Терехов о неделе в Харькове

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
03.08.2026, 18:35
Нашли отклонения: не рекомендуют пить воду из крана в поселке под Харьковом
Нашли отклонения: не рекомендуют пить воду из крана в поселке под Харьковом
03.08.2026, 13:36
Сегодня 3 августа 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 августа 2026: какой праздник и день в истории
03.08.2026, 06:00
Утром враг ударил FPV по авто копов во время эвакуации на Купянщине
Утром враг ударил FPV по авто копов во время эвакуации на Купянщине
03.08.2026, 16:01
«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV
«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV
02.08.2026, 21:55
Сколько АЗС повредила РФ в Харькове и области — Синегубов назвал новые цифры
Сколько АЗС повредила РФ в Харькове и области — Синегубов назвал новые цифры
03.08.2026, 18:55

Новости по теме:

03.08.2026
Сколько АЗС повредила РФ в Харькове и области — Синегубов назвал новые цифры
03.08.2026
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
03.08.2026
Как остановить это преступление? — биолог возмущен покосом травы на Алексеевке
03.08.2026
Более восьми миллионов книг уничтожены в Харькове из-за удара РФ 1 августа
03.08.2026
Били FPV, «Шахеды», «Молнии» и «Ланцет»: Терехов о неделе в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 17:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый тестовый участок купола от FPV-дронов на оптоволокне вокруг Харькова, который разрабатывают вместе с 2-м корпусом НГУ «Хартия», планируют реализовать через три недели.".