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Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом

Харьков 17:50   30.07.2026
Оксана Горун
Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом Иллюстративное фото. Источник — militaryarms

Харьков может стать первым прифронтовым городом в Украине, которому удастся сопротивляться нарастающей угрозе атак российских FPV-дронов на оптоволокне.

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире «Радио Хартия» сообщил об экспериментальном проекте, который разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Процесс только стартовал — идет неделю.

«Экспериментальный проект, который будет реализовываться на определенном участке территории (не будем говорить где) активного противодействия. Если он будет успешным – а я верю, что он будет успешным – мы будем его имплементировать на всю территорию, создавать вокруг Харькова такой купол защиты от FPV-дронов на оптоволокне«, — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что пока финансирует эксперимент областной бюджет. Чтобы распространить защиту на большую территорию, понадобятся дополнительные средства.

«Когда он покажет свою эффективность, конечно, будем и просить средства через United24, возможно, и другие источники будем находить», — отметил Синегубов.

Уже сейчас, по его словам, в Харьков залетают лишь некоторые дроны из сотен, которые запускает российская армия.

«У нас бы днем ​​было около ста FPV на оптоволокне на город Харьков. И мы понимаем, какие могут быть последствия. Поэтому, когда мы говорим «эксперимент» — это не что-то придуманное с нуля. Это уже работает на фронте, однако адаптировано к той ситуации, к имеющимся потребностям. Оно будет эффективно однозначно. Сейчас будем приступать к его реализации», — заверил начальник ХОВА.

Экспериментальный проект — не единственное, чем Харьков планируют спасать от FPV. Продолжают монтировать антидроновые сетки на окружной и планируют их установить на Харьковском шоссе — до пересечения с улицей Академика Проскуры. Также к борьбе с FPV-дронами подключат мобильные огневые группы.

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Отметим, до сих пор FPV-дроны на оптоволокне становились практически приговором для города, до которого доставали.  Заглушить их средствами РЭБ не удается. «Проложив дорожку» в населенный пункт, российские операторы дронов начинают методично охотиться за гражданскими. Это явление уже давно получило название «сафари на людей». На Харьковщине от атак FPV на оптоволокне долго страдал Купянск, в руинах которого сейчас практически не осталось жителей. До Харькова российские FPV начали долетать относительно недавно. Первый существенный удар был по окружной 21 мая — тогда несколько дронов уничтожили фуру (ее водитель погиб) и автомобиль полиции. С тех пор глубина проникновения дронов только увеличивается, как и частота их появления в границах Харькова. В городе уже было несколько случаев ударов FPV по гражданским автомобилям. В том числе — фиксировали «прилеты» и дронов на оптоволокне.

О том, что в городе «установили рубеж» защиты от дронов накануне сообщил на сессии горсовета мэр Игорь Терехов. Он не раскрыл подробностей. Но упомянул: коммунальные предприятия Харькова закупили оборудование и уже сами производят «определенную защиту».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков может стать первым прифронтовым городом в Украине, которому удастся сопротивляться нарастающей угрозе атак российских FPV-дронов на оптоволокне".