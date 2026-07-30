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Обстрелы усилились: расширяют зону обязательной эвакуации на Чугуевщине

Общество 16:45   30.07.2026
Виктория Яковенко
Обстрелы усилились: расширяют зону обязательной эвакуации на Чугуевщине Фото: Олег Синегубов

На заседании Совета обороны области приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом семей с детьми, из девяти сел Старосалтовской громады Чугуевского района.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных людей.

«Решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады», — объяснил Синегубов.

В ХОВА уточнили: эвакуацию ввели в селах Дедовка, Москалевка, Кириловка, Паськовка, Перковка, Погорелое, Середовка, Томаховка и Хотомля.

«Призываем жителей определенных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью, сохранить жизнь и эвакуироваться в более безопасные громады области. Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей», – обратился Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны области приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом семей с детьми, из девяти сел Старосалтовской громады".