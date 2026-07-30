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«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья

Общество 13:41   30.07.2026
Виктория Яковенко
«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА

Ситуация в Дергачевской громаде очень сложная, отметил начальник ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільного» . Он призвал жителей приграничных сел выезжать, так как, предупреждает: зимой будут проблемы с энерго и газоснабжением.

«Враг постоянно применяет удар по приграничным населенным пунктам, в результате чего разрушаются частные дома и критическая инфраструктура. Сейчас наши населенные пункты, граничащие с территорией РФ, остаются без газоснабжения. В связи с тем, что враг контролирует воздушное пространство, нет возможности эвакуировать местное население и доставить гуманитарную помощь. Только при поддержке наших ВСУ есть возможность вывезти людей и ввезти в населенные пункты продукты питания и медицинскую помощь», — сказал Задоренко.

Он также напомнил, что ночью КАБы атаковали поселок Слатино, пострадали 19 многоквартирных и частных домов. Жизнь людей, по его словам, спасла эвакуация.

«Семьи с детьми, проживавшие в этом доме, были все эвакуированы, потому что было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми и обязательной эвакуации для взрослых. Почти за месяц все семьи с детьми уехали, и это сохранило им жизнь», – констатировал начальник Дергачевской ГВА.

По его данным, сейчася в поселке Слатино проживают 780 жителей.

«Если мы говорим о гуманитарной помощи и медицинской поддержке местного населения, то, конечно, такая возможность есть. Она очень сложна, но возможность есть. Если мы говорим о возобновлении критической инфраструктуры, подаче электроснабжения, газоснабжения, то сейчас это практически невозможно. И я еще раз обращаюсь к людям, которые находятся в приграничных населенных пунктах с просьбой найти возможность эвакуироваться. Потому что сейчас пока, что на улице тепло, лето, но подходит зима, и люди остаются и не хотят уезжать. И придет холодная погода, враг каждый день почти бьет и КАБами, и FPV-дронами, по энергетике. 100% можно сказать, что населенный пункт будет оставаться без газоснабжения, электроснабжения. И тогда начнутся большие проблемы. Поэтому, пока есть тепло, люди должны дать запрос на эвакуацию», — призвал Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Дергачевской громаде очень сложная, отметил начальник ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільного».".