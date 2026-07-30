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Втягивала молодых женщин в проституцию: харьковчанку подозревают в сутенерстве

Общество 14:50   30.07.2026
Виктория Яковенко
Втягивала молодых женщин в проституцию: харьковчанку подозревают в сутенерстве

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанке, которая, по данным следствия, вербовала женщин для сексуальной эксплуатации.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, 35-летняя фигурантка через Telegram подыскивала молодых женщин, находившихся в тяжелом материальном положении и склоняла их к выезду в другие города Украины, где они должны оказывать услуги интимного характера.

«Правоохранители задокументировали факты вербовки двух женщин, которые из-за сложных жизненных обстоятельств согласились на предложенные условия. Для организации их выезда подозреваемая за собственные средства приобрела билеты на поезд в Винницу, стоимость которых женщины должны были вернуть после начала работы», — рассказали в полиции.

Одну из завербованных женщин копы сняли с поезда, направлявшегося в Винницу. Дома у фигурантки провели обыск.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 1, 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения — домашний арест.

харьковчанку подозревают в сутенерстве

харьковчанку подозревают в сутенерстве

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 14:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанке, которая, по данным следствия, вербовала женщин для сексуальной эксплуатации.".