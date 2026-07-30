Втягивала молодых женщин в проституцию: харьковчанку подозревают в сутенерстве

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанке, которая, по данным следствия, вербовала женщин для сексуальной эксплуатации.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, 35-летняя фигурантка через Telegram подыскивала молодых женщин, находившихся в тяжелом материальном положении и склоняла их к выезду в другие города Украины, где они должны оказывать услуги интимного характера.

«Правоохранители задокументировали факты вербовки двух женщин, которые из-за сложных жизненных обстоятельств согласились на предложенные условия. Для организации их выезда подозреваемая за собственные средства приобрела билеты на поезд в Винницу, стоимость которых женщины должны были вернуть после начала работы», — рассказали в полиции.

Одну из завербованных женщин копы сняли с поезда, направлявшегося в Винницу. Дома у фигурантки провели обыск.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 1, 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения — домашний арест.