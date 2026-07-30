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Новости Харькова — главное 30 июля: массированный обстрел Украины

Общество 08:44   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 30 июля: массированный обстрел Украины

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:44

Сложнее вновь было на севере региона: где атаковал враг, рассказали в Генштабе

На севере от Харькова ВСУ отбили 13 атак россиян в районе Лимана, Волоховки, Старицы, Избицкого и Хатнего. На Купянском направлении было пять боестолкновений около Ковшаровки, Шейковки и Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 293 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8112 дронов-камикадзе и осуществили 2892 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

08:05

Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам

Ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области, а также Львову. Однако «прилеты» были и в Харькове, Кривом Роге и на Полтавщине.

Около 02:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА «Шахед» по промзоне в Новобаварском районе. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет. Также городской голова Киева сообщал об ударах баллистики. По его данным, в результате «прилетов» горело нежилое помещение и гаражный кооператив в Святошинском районе. Удары Были и по Киевщине – в результате обстрелов под завалами оказались люди.

«В селе Скибин Броварского района частично разрешен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. Во время аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали троих пострадавших из-под завалов и передали их медикам», – добавили в ГСЧС.

Также этой ночью «прилеты» были и в Полтавской области – удар пришелся по складам. Там также бушевал пожар после обстрела, погиб один мирный житель, уточнили спасатели. Удары пережили и Львов – в результате попадания повреждены две многоэтажки. На месте «прилета» работают спасатели.

«Количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя. Под руинами есть люди. ГСЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их. Спасибо всем неравнодушным, которые помогают разбирать завалы», – сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

А в пригороде Кривого Рога было прямое попадание баллистики. В результате атаки погибли двое детей и четверо взрослых. Известно также о восьми пострадавших.

Обстрел Киевщины 30 июля

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".