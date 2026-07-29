Коммунальщики ликвидируют последствия удара РФ по Новобаварскому району

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики все еще ликвидируют последствия российского удара по Харькову.

Речь идет о «прилете», БпЛА который зафиксировали накануне, 28 июля, в Новобаварском районе Харькова.

«Сотрудники коммунальных предприятий продолжают устранять последствия вчерашней вражеской атаки в Новобаварском районе. В частности, они закрывают выбитые контуры», – уточнили в горсовете.

Напомним, вечером 28 июля по Харькову ударил российский беспилотник. Мэр Игорь Терехов заявил о «прилете» в жилой дом в Новобаварском районе. У восьми человек — острая реакция на стресс. Крыша дома горела.

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