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Коммунальщики ликвидируют последствия удара РФ по Новобаварскому району

Общество 11:51   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики ликвидируют последствия удара РФ по Новобаварскому району Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики все еще ликвидируют последствия российского удара по Харькову.

Речь идет о «прилете», БпЛА который зафиксировали накануне, 28 июля, в Новобаварском районе Харькова.

Последствия удара по Харькову 29 июля
Фото: ХГС

«Сотрудники коммунальных предприятий продолжают устранять последствия вчерашней вражеской атаки в Новобаварском районе. В частности, они закрывают выбитые контуры», – уточнили в горсовете.

Последствия удара по Харькову 29 июля
Фото: ХГС

Напомним, вечером 28 июля по Харькову ударил российский беспилотник. Мэр Игорь Терехов  заявил о «прилете» в жилой дом в Новобаварском районе. У восьми человек — острая реакция на стресс. Крыша дома горела.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 11:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики все еще ликвидируют последствия российского удара по Харькову.".