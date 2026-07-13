«В Инстаграмм и Тик-Ток нет успешных сантехников, ведущих красивую жизнь»

Как заинтересовать молодежь профессиями инженеров и сантехников, из-за чего украинцы будут бежать из Польши, будет ли Германия депортировать украинских мужчин, в интервью МГ «Объектив» рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, председатель ОО «Офис миграционной политики».

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Не стоит ожидать, что украинцы вернутся из Польши домой

– Политический скандал между Польшей и Украиной растет с каждым днем. Одним из последствий стало ухудшение отношения поляков к украинцам, хотя тенденция наблюдается уже давно год. Именно на волне антиукраинских настроений пришел к власти президент Польши Кароль Навродский. Вернет ли украинцев домой ксенофобское отношение поляков? Если не сейчас, то хотя бы после завершения боевых действий?

— Нужно рассматривать ситуацию между Украиной и Польшей с точки зрения, что между нашими странами были противоречия и они появлялись и во время войны. Достаточно вспомнить блокаду транспортировки украинского зерна в Европу. Я думаю, что это будет и дальше продолжаться, потому что политики играют перед очередными выборами, пытаются привлечь внимание избирателей, продемонстрировать, как они «заботятся» в кавычках о собственных согражданах. Но большинство поляков не столь углубляются во все эти политические процессы. Потому что если говорить о бизнесе, то украинцы все равно достаточно активно работают. Там сейчас находится около 1,5 миллиона наших сограждан, которые ежедневно заходят в магазины, покупают товары, получают какие-то услуги, платят налоги, добавляют дополнительные проценты к росту польского ВВП. Это достаточно серьезная сила, которая помогает Польше развиваться. Я думаю, что в большей степени на украинцев и на их решение уехать из Польши будет влиять возможность зарабатывать деньги и находиться в более безопасной стране, особенно по сравнению с происходящим на Родине. Поэтому я так не думаю, что стоит надеяться, что антиукраинские настроения подтолкнут украинцев вернуться домой. Они скорее переедут в Чехию или Германию.

– Польша много лет была направлением сезонного заработка для украинцев. Сейчас ситуация такая же или изменилась?

– Мы не можем называть Польшу сугубо аграрной страной. Там очень серьезно развита промышленность и современные технологии. В этом году поляки уже перешли отметку в триллион ВВП. Это почти в пять раз больше, чем в Украине до войны. И украинцы, которые хотели заработать денег за ограниченный период времени и не хотели учить язык или технологии, действительно соглашались работать именно в сельском хозяйстве. Но со временем все чаще украинцы выбирали для себя работу в промышленном секторе, на конвейере, упаковку каких-то товаров. Это тоже неквалифицированный труд, но уже не в сельском хозяйстве. И сейчас эта тенденция только усиливается. А если вообще посмотреть, что сейчас происходит и где работают украинцы в Польше, то они выбирают для себя более квалифицированный труд, учат язык, строят карьеру в банковской сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе. Потому что Польша столкнулась с той же проблемой, что и Украина: у них демографический кризис, такой же отток населения, так же мало молодежи, и молодежь не очень хочет работать руками. Вот именно в таких областях часто и работают украинцы.

Европа не будет депортировать украинских мужчин в Украину

— В настоящее время Украина и Германия активно обсуждают планы по прекращению выплат и отмене защиты для украинских мужчин призывного возраста. Это связано с одной стороны с желанием помочь Украине вернуть выехавших за границу мужчин. Какой это будет иметь эффект?

— С одной стороны, немецкое правительство и правительства других европейских стран начали прислушиваться к проблемам, с которыми столкнулась Украина. Потому что речь идет не только о мобилизации, но и о привлечении мужчин на линию фронта. Нам в Украине не хватает рабочих рук, нужны водители, столяры, сантехники, нам нужны работники в аграрке. И Украина пытается вернуть назад людей, но речь не идет о массовой депортации или вообще о запрете мужчинам находиться в Европе. Нет, потому что европейские правительства так же хотят, чтобы к ним ехала молодежь, мужчины, которые будут работать, потому что им так же не хватает рабочих рук. И вот здесь просто будут искать какой-то баланс, чтобы сберечь и собственные интересы, и интересы Украины. Поэтому я вообще не советовал бы волноваться тем мужчинам, которые сейчас находятся в Европе, вряд ли их затронут какие-либо изменения. А вот те, кто будут заезжать позже после того, как, скорее всего, примут решение, чтобы мужчинам от 23 до 60 лет не предоставлять статус временной защиты, ну так есть множество других юридических оснований, чтобы находиться на территории Европы. Это и рабочие визы, и студенческие визы. Это и возможность заехать на основании биометрического паспорта, а затем уже на месте решить вопрос с получением вида на временное пребывание. То есть, как бы то ни было, люди смогут все равно каким-то образом обосноваться в Европе.

Молодежь хочет быть айтишниками и блоггерами, а не инженерами и сантехниками

– Вы уже упомянули Германию. И там, а еще во Франции, и в других странах с достаточно сильной экономикой, есть огромный спрос на рабочие и инженерные профессии. И хороший электрик или сантехник там зарабатывает достаточно хорошие деньги. В Украине наоборот, до сих пор очередь, когда подают документы в вузы, на юристов, экономистов, еще добавились психологи. Хотя есть реальный дефицит в инженерных специальностях, не хватает представителей рабочих профессий. Как можно переломить эту ситуацию?

— На самом деле, если посмотреть на социологические исследования, демонстрирующие настроения молодежи, каждый третий хочет заниматься предпринимательской деятельностью, самостоятельно творить свой жизненный путь. Молодежь хочет быть айтишниками, блоггерами, развивать себя в более современных технологиях и технологических направлениях. И говорить, что стране нужны сантехники – нет, это не сработает на молодежь, потому что в Инстаграмм и в Тик-Ток нет примеров успешных сантехников, которые действительно ведут красивую жизнь. Это невозможно переломить за один день, месяц или год. Нужна долговременная государственная стратегия по привлечению молодежи к рабочим профессиям. Чтобы доносить информацию, что можно заработать гораздо больше денег, работая руками, чем просто сидя в офисе.

– Или какой-то умный блоггер, который будет показывать гламурную жизнь сантехников, демонстрируя, как можно заработать на медных или латунных смесителях и уехать на Мальдивы.

– Если это будет записывать собственно сантехник, тогда в это поверят. Если это будет рассказывать какой-нибудь блоггер, как хорошо быть сантехником, не будет ощущения, что он действительно почувствовал все, что происходит в работе сантехником.