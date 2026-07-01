Сегодня 1 июля 2026: какой праздник и день в истории

1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора. В этот день в 1569 году Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1916-м началась Битва на Сомме – одна из самых кровавых в Первой мировой войне. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни. В 2022-м в этот день в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ.

Праздники и памятные даты 1 июля

1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора.

В мире – Международный день анекдота и шуток.

Также сегодня: День идентификации домашних животных, Международный день куриных крылышек, Международный день регги, День Канады, День ранней пташки.

1 июля в истории

1 июля 1569 года подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. Подробнее.

1 июля 1858 года Линнеевскому обществу в Лондоне впервые представили работы Чарльза Дарвина и естествоиспытателя Рассела Уоллеса по теории эволюции (“О склонности видов к изменчивости”). Подробнее.

1 июля 1916 года началась Битва на Сомме. Она стала одной из самых масштабных и кровавых в Первой мировой войне. Уже в первый день британская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 57 тысяч солдат, гибель более 19 тысяч подтвердили. Эти потери стали наибольшими для британской армии, которые она когда-либо терпела за один день. Само сражение продолжалось вплоть до 18 ноября 1916 года. Планом войск Антанты было прорвать немецкую оборону в районе реки Сомма на севере Франции и выйти на оперативный простор. При этом основной силой союзников были именно британские войска, французов было меньше – они еще приходили в себя после так называемой «Верденской мясорубки».

Несмотря на чрезвычайные потери, союзникам так и не удалось прорвать вражеский фронт. Максимальное вклинение, которого они добивались в битве, составляло 10 километров в глубину. В общей сложности отвоевали 240 квадратных километров территории. Однако при этом значительно истощили немецкие войска. Потери всех армий были катастрофическими. Германия потеряла около 500-540 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, Британия — более 400 тысяч, Франция — более 200 тысяч.

1 июля 1997 года Великобритания передала Гонконг под управление Китайской Народной Республики. Подробнее.

1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни. Подробнее.

1 июля 2022 года в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ. Подробнее.

Церковный праздник 1 июля

1 июля чтят память пострадавших в Риме бессребреников Космы и Дамиана. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 июля пошел дождь, то целый месяц будет дождливым и прохладным (как для лета).

Если до обеда было солнечно, а после солнце зашло за тучи, то в июле погода будет переменчивой и непостоянной.

Если на дороге много пыли, то будет гроза.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя ссориться и завидовать.

Нельзя попусту тратить деньги.

Запрещен тяжелый труд.