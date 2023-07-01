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Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   01.07.2023
Оксана Горун
Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории

1 июля 1569 года Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни.

Праздники и памятные даты 1 июля

1 июля в Украине — День архитектуры.

Под эгидой ООН проходит Международный день кооперативов.

В мире — Всемирный день архитектуры и Всемирный день борьбы с бедностью.

1 июля в истории

1 июля 1569 года подписана Люблинская уния, которой создали Речь Посполитую.

Создание Речи Посполитой
Фото: wikipedia.org

Она объединила Великое княжество Литовское и Польское королевство. Объединительные процессы в двух соседних государствах были начаты еще в 1385 году заключением Кревской унии. Углубить интеграцию поляков и литовцев заставила необходимость противостоять внешним угрозам – в частности, экспансии Московского царства. Но процесс не был легким. Переговоры начались еще зимой 1569 года. Но литовская делегация после месяца разговоров покинула Люблин. Местные властители не хотели терять политическую независимость.

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    • Так что польский сейм и король начали «присоединять Литву частями». Опираясь на поддержку местной шляхты, уже в марте 1569 года король Сигизмунд II Август издал универсал о присоединении Подляшского и Волынского воеводств к Польскому королевству. Процесс ускорился из-за неудач Литвы в Ливонской войне. Так что литовские магнаты возобновили переговоры, а уже 24 мая приняли присягу Короне Польской. Затем к Польше присоединили Киевское и Брацлавское воеводства.

    1 июля 1569 года послы Великого княжества Литовского и отдельно депутаты польского сейма подписали акт о Люблинской унии. Ею государства объединялись в конфедерацию – Речь Посполитую. Предполагалось, что ее возглавит выборный король. Он одновременно был Королем польским и Великим князем Литовским. Сенат и Сейм также становились общими, как и внешняя политика. Также между государствами ликвидировали таможенные границы, ввели общую денежную систему. Но при этом страны-участницы конфедерации сохранили собственные правовые системы и судопроизводство, войска, государственный язык и имели две разные казны.

    1 июля 1858 года Линнеевскому обществу в Лондоне впервые представили работы Чарльза Дарвина и естествоиспытателя Рассела Уоллеса по теории эволюции («О склонности видов к изменчивости»). К выводам, которые не менее чем перевернули мировоззрение человечества, два ученых пришли параллельно и почти одновременно. Дарвин изучал изменения видов с 1837 года. Он вел дневник, в который вносил данные о видах животных и сортах растений, а также первые примечания относительно естественного отбора.

    Дерево Дарвина
    Страница из записной книги Дарвина. На странице 36 он написал «Я думаю» о своем первом эволюционном дереве. Фото: english.uga.edu

    Первый очерк о происхождении видов он написал в 1842 году. В 1856-м начал готовить расширенный вариант работы по теории эволюции. А в процессе получил письмо от Уоллеса с рукописью его статьи. Как оказалось, в статье было изложение таких же тезисов. Так что представить обе работы решили одновременно. Уже в 1859 году Дарвин опубликовал главный труд своей жизни – «О происхождении видов посредством естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь». Первый тираж в 1250 экземпляров раскупили за два дня. Книга переиздается до сих пор.

    1 июля 1997 года Великобритания передала Гонконг под управление Китайской Народной Республики. Передача суверенитета над Гонконгом состоялась в полночь. Соответствующую декларацию подписали руководства стран еще в 1984-м. Согласно ей, Гонконг должен был приобрести статус особого административного района в составе КНР с высоким уровнем автономии на ближайшие 50 лет.

    Гонконг - панорама
    Фото: Diliff

    Однако руководство КНР методично осуществляло и продолжает попытки покорить Гонконг и ассимилировать его с коммунистическим Китаем до конца. В 2014-м в Гонконге начались массовые протесты — их вызвали попытки центральной власти помешать проведению свободных выборов. А в 2016-м университетская газета Undergrad опубликовала обращение к ООН с требованием до 2047 года признать Гонконг суверенным государством, избрать в нем демократическое правительство и утвердить собственную конституцию. Руководство КНР сразу отреагировало, заявив, что суверенным государством бывшей колонии не быть.

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    • В 2020-м конфликт дополнительно углубился, когда Всекитайское собрание народных представителей приняло закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа. Его целью было получение Пекином права подавлять протесты в Гонконге. Решение руководства КНР сразу осудили США, Великобритания, ЕС и Австралия.

    1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни. Депутаты по сокращенной процедуре приняли представленный Президентом Украины законопроект, содержавший изменения в закон «О государственных наградах Украины». Орден основан для награждения лиц «за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства и других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

    Церковный праздник 1 июля

    1 июля христиане чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Они были римскими воинами. Леонтий служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Когда в Финикию приехал назначенный императором правитель – римский сенатор Адриан – он начал борьбу с христианами. Еще когда он был в дороге к Финикии, правителю донесли, что Леонтий отвратил многих от язычества. Так что правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать Леонтия. По пути Ипатий сильно заболел. Когда он был при смерти, то увидел ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоров, позови трижды вместе со своими воинами: «Бог Леонтия, помоги мне.» Ипатий рассказал воинам, среди которых был и его друг Феодул, о своем сне. Все они вместе трижды позвали на помощь Бога, и после этого Ипатий сразу исцелился. Увидев чудо, Феодул уговорил Ипатия пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. Когда они только вошли в город, их встретил неизвестный и пригласил к себе домой. Это и был Леонтий. Оба воина упали перед ним на колени и просили просветить их верой, и Леонтий крестил их, другие воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о случившемся, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал, чтобы они отреклись от Христа и совершили жертвоприношения римским богам. На следующий день его пытки продолжились. В конце концов правитель приказал забить Леонтия палками до смерти.

    Народные приметы

    Радуга 1 июля – к богатому урожаю.

    Если идет дождь, весь июль будет дождливым.

    Если до полудня было солнечно, а после обеда — пасмурно, то в июле погода будет переменчивой.

    Что нельзя делать 1 июля

    Нельзя унывать, жаловаться и вспоминать свои старые обиды.

    Нельзя хвастаться своими достижениями и успехами детей.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля 1569 года Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни".