Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории

1 июля 1569 года Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни.

Праздники и памятные даты 1 июля

1 июля в Украине — День архитектуры.

Под эгидой ООН проходит Международный день кооперативов.

В мире — Всемирный день архитектуры и Всемирный день борьбы с бедностью.

1 июля в истории

1 июля 1569 года подписана Люблинская уния, которой создали Речь Посполитую.

Она объединила Великое княжество Литовское и Польское королевство. Объединительные процессы в двух соседних государствах были начаты еще в 1385 году заключением Кревской унии. Углубить интеграцию поляков и литовцев заставила необходимость противостоять внешним угрозам – в частности, экспансии Московского царства. Но процесс не был легким. Переговоры начались еще зимой 1569 года. Но литовская делегация после месяца разговоров покинула Люблин. Местные властители не хотели терять политическую независимость.

Так что польский сейм и король начали «присоединять Литву частями». Опираясь на поддержку местной шляхты, уже в марте 1569 года король Сигизмунд II Август издал универсал о присоединении Подляшского и Волынского воеводств к Польскому королевству. Процесс ускорился из-за неудач Литвы в Ливонской войне. Так что литовские магнаты возобновили переговоры, а уже 24 мая приняли присягу Короне Польской. Затем к Польше присоединили Киевское и Брацлавское воеводства.

1 июля 1569 года послы Великого княжества Литовского и отдельно депутаты польского сейма подписали акт о Люблинской унии. Ею государства объединялись в конфедерацию – Речь Посполитую. Предполагалось, что ее возглавит выборный король. Он одновременно был Королем польским и Великим князем Литовским. Сенат и Сейм также становились общими, как и внешняя политика. Также между государствами ликвидировали таможенные границы, ввели общую денежную систему. Но при этом страны-участницы конфедерации сохранили собственные правовые системы и судопроизводство, войска, государственный язык и имели две разные казны.

1 июля 1858 года Линнеевскому обществу в Лондоне впервые представили работы Чарльза Дарвина и естествоиспытателя Рассела Уоллеса по теории эволюции («О склонности видов к изменчивости»). К выводам, которые не менее чем перевернули мировоззрение человечества, два ученых пришли параллельно и почти одновременно. Дарвин изучал изменения видов с 1837 года. Он вел дневник, в который вносил данные о видах животных и сортах растений, а также первые примечания относительно естественного отбора.

Первый очерк о происхождении видов он написал в 1842 году. В 1856-м начал готовить расширенный вариант работы по теории эволюции. А в процессе получил письмо от Уоллеса с рукописью его статьи. Как оказалось, в статье было изложение таких же тезисов. Так что представить обе работы решили одновременно. Уже в 1859 году Дарвин опубликовал главный труд своей жизни – «О происхождении видов посредством естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь». Первый тираж в 1250 экземпляров раскупили за два дня. Книга переиздается до сих пор.

1 июля 1997 года Великобритания передала Гонконг под управление Китайской Народной Республики. Передача суверенитета над Гонконгом состоялась в полночь. Соответствующую декларацию подписали руководства стран еще в 1984-м. Согласно ей, Гонконг должен был приобрести статус особого административного района в составе КНР с высоким уровнем автономии на ближайшие 50 лет.

Однако руководство КНР методично осуществляло и продолжает попытки покорить Гонконг и ассимилировать его с коммунистическим Китаем до конца. В 2014-м в Гонконге начались массовые протесты — их вызвали попытки центральной власти помешать проведению свободных выборов. А в 2016-м университетская газета Undergrad опубликовала обращение к ООН с требованием до 2047 года признать Гонконг суверенным государством, избрать в нем демократическое правительство и утвердить собственную конституцию. Руководство КНР сразу отреагировало, заявив, что суверенным государством бывшей колонии не быть.

В 2020-м конфликт дополнительно углубился, когда Всекитайское собрание народных представителей приняло закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа. Его целью было получение Пекином права подавлять протесты в Гонконге. Решение руководства КНР сразу осудили США, Великобритания, ЕС и Австралия.

1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни. Депутаты по сокращенной процедуре приняли представленный Президентом Украины законопроект, содержавший изменения в закон «О государственных наградах Украины». Орден основан для награждения лиц «за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства и других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Церковный праздник 1 июля

1 июля христиане чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Они были римскими воинами. Леонтий служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Когда в Финикию приехал назначенный императором правитель – римский сенатор Адриан – он начал борьбу с христианами. Еще когда он был в дороге к Финикии, правителю донесли, что Леонтий отвратил многих от язычества. Так что правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать Леонтия. По пути Ипатий сильно заболел. Когда он был при смерти, то увидел ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоров, позови трижды вместе со своими воинами: «Бог Леонтия, помоги мне.» Ипатий рассказал воинам, среди которых был и его друг Феодул, о своем сне. Все они вместе трижды позвали на помощь Бога, и после этого Ипатий сразу исцелился. Увидев чудо, Феодул уговорил Ипатия пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. Когда они только вошли в город, их встретил неизвестный и пригласил к себе домой. Это и был Леонтий. Оба воина упали перед ним на колени и просили просветить их верой, и Леонтий крестил их, другие воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о случившемся, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал, чтобы они отреклись от Христа и совершили жертвоприношения римским богам. На следующий день его пытки продолжились. В конце концов правитель приказал забить Леонтия палками до смерти.

Народные приметы

Радуга 1 июля – к богатому урожаю.

Если идет дождь, весь июль будет дождливым.

Если до полудня было солнечно, а после обеда — пасмурно, то в июле погода будет переменчивой.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя унывать, жаловаться и вспоминать свои старые обиды.

Нельзя хвастаться своими достижениями и успехами детей.