В Харьковской облпрокуратуре установили, что накануне, 23 ноября около 19:30 россияне обстреляли Изюм из РСЗО.

В результате «прилетов» разрушен частный дом, еще семь – повреждены. Пострадали три человека – это 76-летний мужчина и две женщины в возрасте 76 и 80 лет.

«Также вчера ориентировочно в 21:45 российские военные ударили беспилотником, предварительно типа «Герань-4″, по поселку Черниговское Лозовского района. Повреждены дома. За медицинской помощью обратились супруги — 64-летняя женщина и 68-летний мужчина. У них диагностировали острую реакцию на стресс», – добавили в прокуратуре.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что 23 ноября, ориентировочно в 19:26 российские войска нанесли несколько ударов по Изюму. По предварительным данным, обстрел совершен из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Одно из попаданий зафиксировано в районе железнодорожного рынка. В результате атаки разрушен один частный жилой дом и повреждены еще семь. Сразу же было известно о трех пострадавших. Также в результате еще одного из прилетов РСЗО (ориентировочно в 19:27) зафиксировано повреждение остекления окон в частном доме.