В результате российских обстрелов Харьковщины за сутки пострадал 21 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс женщины 42 и 68 лет; в г. Лозовая получили ранения мужчины 60 и 20 лет и 70-летняя женщина, еще восемь человек получили острую реакцию на стресс; в с. Русская Лозовая Дергачевской громады получили ранения женщины 60 и 57 лет и 61-летний мужчина; в г. Изюм ранена 77-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 85-летний мужчина и 80-летняя женщина; в с. Черниговское Лозовской громады получили острую реакцию на стресс 67-летний мужчина и 63-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

семь ракет;

РСЗО;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.