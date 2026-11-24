Внаслідок російських обстрілів Харківщини за добу постраждала 21 особа, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 42 і 68 років; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 60 і 20 років та 70-річна жінка, ще 8 людей отримали гостру реакцію на стрес; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнали поранень жінки 60 і 57 років та 61-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 77-річну жінку, отримали гостру реакцію на стрес 85-річний чоловік і 80-річна жінка; у с. Чернігівське Лозівської громади отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і 63-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

сім ракет;

РСЗВ;

БпЛА типу «Молнія»;

два fpv-дрони;

20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.