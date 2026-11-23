Апеляційний суд підтвердив вирок 81-річному харків’янину, якого звинувачували у коригуванні російських ударів по Харкову. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік використовував свій вік як прикриття, щоб об’їжджати місто та стежити за українськими військовими.

У прокуратурі розповіли, що до початку повномасштабного вторгнення Росії харків’янин поїхав до Курської області. У грудні 2022 року його завербували російські спецслужби та дали вказівку повернутися до рідного міста.

Як встановило слідство, протягом квітня – червня 2023 року чоловік пішки, на таксі та на громадському транспорті об’їжджав місто. Розраховуючи, що ніхто не зверне увагу на літню людину, він фіксував місця дислокації українських військових та техніки та збирав розвіддані про оборонні підприємства та залізничну станцію. А також обстежував місця ворожих атак, щоб докладно звітувати про ступінь руйнувань та перебіг відновллення. Цю “роботу” йому оплачували російські спецслужби.

Чоловіка викрили у червні 2023 року. У суді він своєї провини не визнав – казав, що російському куратору зливав дезінформацію, щоб той від нього «відстав».

“Проте надані докази повністю спростували версію захисту”, – кажуть у прокуратурі.

У квітні 2026 року суд засудив харків’янина до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Засуджений та його захисник подали апеляційні скарги на це рішення. Проте Харківський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, зрадники, які готували ракетні удари по базах спецназівців ГУР МО у Харківській області, отримали 15 років ув’язнення. За даними прессекретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, два російські агенти коригували удари РФ по регіону. Серед основних цілей були пункти тимчасового базування спецпідрозділу Kraken.