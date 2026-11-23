Сьогодні, 23 листопада, на Харківщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

«У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням та відповідальністю. Закликаємо всіх ощадливо використовувати електроенергію та за можливості зменшити споживання електроприладів», – звернулись в АТ «Харківобленерго».

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що аварійні відключення застосували в регіоні внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Лише протягом минулого тижня росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом за цей період зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури», – додали в Міненерго.

Відео: Міненерго

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