Аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій, вказавши на просування українських захисників у Харківській області.

За даними аналітиків, СОУ змогли відкинути противника біля населеного пункту Устинівка. Він розташований біля прикордоння, на північний схід від Великого Бурлука.

На оновлених картах видно, що українські воїни перерізали вклинення ворога між Устинівкою та Артільним.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що противник намагається створити з боку російського кордону так звану буферну зону з Україною в Харківській області, зокрема, не відмовляється від спроб просунутися. Про тактику окупантів в етері нацмарафону «Єдині новини» повідомив речник 26-ї окремої артилерійської бригади Сергій Шебеліст.