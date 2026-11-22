Противник намагається створити з боку російського кордону так звану буферну зону з Україною на Харківщині, зокрема, не відмовляється від спроб просунутися. Про тактику окупантів в ефірі нацмарафону “Єдині новини” повідомив речник 26-ї окремої артилерійської бригади Сергій Шебеліст.

За його словами, оскільки лінія фронту не суцільна, спостережні пункти знаходяться на певній відстані, російські військові намагаються промацати хоч якусь ділянку, знайти в ній прогалину.

“І десь є такий міжпозиційний простір, який вони намагаються десь вклинитися. Тому, як кажуть фахівці, це часто нагадує такий шаховий порядок, коли наші позиції, українські Силі оборони та ворожі можуть межувати”, – каже Шебеліст.

Для цього вони використовують тактику інфільтрації та просування малими піхотними групами, а також висування ближче до фроту пунктів дистанційного пілотування дронів, щоб максимально активніше здійснювати польоти. Не вступаючи в бій, вони просочуються в бойові порядки Сил оборони, а вже з дронів їм скидають обладнання, боєприпаси, провізію, щоб вони максимально скритно просувалися.

“Таких прямо лобових атак, механізованих штурмів, супротивник не робить. Тому що це помітно, якщо масово так йти в атаку. Тому намагаються накопичитися, десь зафіксуватися, зробити якісь знімки, щоб засвідчити свою присутність і доповісти вищому керівництву про взяття чергового села в Україні”, – сказав він.

У свою чергу, Сили оборони відстежують ці просування та, по можливості, намагаються їх знищити.

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Нагадаємо, у харківському шпиталі врятували бійця з множинними пораненнями: голови, серця, живота, ніг. У нього була сильна внутрішня кровотеча. За операційним столом одночасно працювали десятки медиків.