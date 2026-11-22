Противник пытается создать со стороны российской границы так называемую буферную зону с Украиной в Харьковской области, в частности, не отказывается от попыток продвинуться. О тактике оккупантов в эфире нацмарафона «Єдині новини» сообщил спикер 26-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Шебелист.

По его словам, поскольку линия фронта не сплошная, российские военные пытаются прощупать хоть какой-то участок, найти в нем пробел.

«И где-то есть такое межпозиционное пространство, в которое они пытаются где-то повлиять. Потому, как говорят специалисты, это часто напоминает такой шахматный порядок, когда наши позиции, украинские Сили Обороны и враждебные могут граничать», — говорит Шебелист.

Для этого они используют тактику инфильтрации и продвижение малыми пехотными группами, а также выдвижение ближе к фроту пунктов дистанционного пилотирования дронов, чтобы максимально активнее совершать полеты. Не вступая в бой, они просачиваются в боевые порядки Сил обороны, а с уже потом с дронов им сбрасывают оборудование, боеприпасы, провизию, чтобы они максимально скрытно продвигались.

«Таких прямо лобных атак, механизированных штурмов, противник не совершает. Потому что это заметно, если массово так идти в атаку. Поэтому пытаются накопиться, где-то зафиксироваться, сделать какие-то снимки, чтобы засвидетельствовать свое присутствие и доложить высшему руководству о взятии очередного села в Украине», — рассказал спикер бригады.

В свою очередь, Силы обороны отслеживают эти продвижения и, по возможности, пытаются их ликвидировать.

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Напомним, в харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями: головы, сердца, живота, ног. У него было массивное внутреннее кровотечение. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.