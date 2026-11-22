В течение минувших суток СОУ отбили в Харьковской области две атаки россиян, передает Генштаб ВСУ.

По данным на 22:00 21 ноября, на Южно-Слобожанском направлении противник дважды пытался продвинуться в сторону Охримовки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

«С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар и совершил 51 авиационный удар, сбросил 162 управляемых авиабомба. Также применил 4445 дронов-камикадзе и 1599 раз обстрелял населённые пункты и позиции наших войск», — сообщили в Генштабе.

Напомним, в Киевском районе Харькова около 04:45 зафиксировано попадание ударного дрона. На месте пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Последствия «прилета» уточняются.