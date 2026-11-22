В Киевском районе Харькова около 04:45 зафиксировано попадание ударного дрона. На месте пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Последствия «прилета» уточняются.

Перед этим мониторинговые каналы предупреждали об ударных дронах в сторону Пятихаток и Северной Салтовки.

Напомним, ночью 21 ноября российские войска атаковали Печенежскую дамбу. Поврежден участок автомобильной дороги. Проезд по дамбе перекрыт. Для водителей организовали объезд по маршруту: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Базалиевка — Приморское.