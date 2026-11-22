Как 22 ноября отключают свет в Харькове и области: графики
В воскресенье, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 06:00-07:30; 16:00-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00;
- 2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00;
- 3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30
- 3.2 18:00-21:30
- 4.1 07:30-11:00; 18:00-21:30
- 4.2 07:30-11:00; 18:00-21:30
- 5.1 11:00-14:30; 18:00-22:00
- 5.2 22:00-24:00
- 6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
- 6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Перечень адресов по очередям – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).