В воскресенье, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00-07:30; 16:00-18:00

1.2 14:30-18:00

2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00;

2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00;

3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 07:30-11:00; 18:00-21:30

4.2 07:30-11:00; 18:00-21:30

5.1 11:00-14:30; 18:00-22:00

5.2 22:00-24:00

6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Перечень адресов по очередям – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).