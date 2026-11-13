Как 14 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В субботу, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 07:00–10:30; 16:00–21:00
- 1.2 07:00–10:30; 16:00–21:00
- 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00
- 3.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00.
Перечень адресов по очередям – тут.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
Читайте также: Сильный ветер и +8: прогноз погоды на 14 ноября в Харькове и области
Напомним, в воскресенье, 15 ноября, часть жителей Киевского района будет без света. Электроснабжение временно остановят из-за необходимости проведения ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго».