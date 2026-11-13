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Как 14 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Харьков 21:26   13.11.2026
Татьяна Литвина
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Как 14 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики

В субботу, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 07:00–10:30; 16:00–21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 16:00–21:00
  • 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00
  • 3.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
  • 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
  • 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00.

Перечень адресов по очередям – тут.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Сильный ветер и +8: прогноз погоды на 14 ноября в Харькове и области

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, часть жителей Киевского района будет без света. Электроснабжение временно остановят из-за необходимости проведения ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 21:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".