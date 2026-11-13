Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
У суботу, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 07:00–10:30; 16:00–21:00
- 1.2 07:00–10:30; 16:00–21:00
- 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00
- 3.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
- 5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:00.
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
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Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла. Електропостачання тимчасово зупинять через необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго».