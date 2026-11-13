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Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

Економіка 21:26   13.11.2026
Тетяна Литвіна
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Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У суботу, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 07:00–10:30; 16:00–21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 16:00–21:00
  • 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00
  • 3.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
  • 5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
  • 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
  • 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:00.

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Читайте також: Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла. Електропостачання тимчасово зупинять через необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 21:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".