Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У суботу, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00–10:30; 16:00–21:00

1.2 07:00–10:30; 16:00–21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00

3.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00

5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:00.

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла. Електропостачання тимчасово зупинять через необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго».