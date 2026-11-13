Віддала 60 тисяч за “зцілення” сина: жінку з Харківщини ошукав “маг” – НПУ

Правоохоронці викрили у Києві “мага”, який, за даними слідства, ошукав мешканку Харківщини. Зазначається, що фігурант обіцяв жінці “зцілити” її 7-річного сина з особливостями розвитку.

В ГУ Нацполіції в місті Київ повідомили, що мешканець столиці створив сторінки на різних інтернет-платформах, де розміщував оголошення про надання «магічних» послуг, зокрема зцілення від різноманітних хвороб.

“Так, у одному з месенджерів до псевдоцілителя звернулася мешканка Харківщини, 7-річний син якої має розлади здоров’я та потребує спеціалізованої медичної допомоги. Сподіваючись на одужання дитини, мати натрапила на оголошення про нібито можливість зцілення за допомогою “магічних” ритуалів”, – встановило слідство.

Чоловік переконав потерпілу у необхідності проведення платних консультацій та спеціальних дистанційних “обрядів”, які начебто мали допомогти вилікувати хлопчика, розповіли правоохоронці.

Таким чином фігурант отримав від неї 60 тисяч гривень, додали у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в шахрайстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.