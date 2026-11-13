Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: загрозу балістики оголошували вночі, на Харків летіли БпЛА; боїв на Харківщині поменшало.
08:40
Бої на Харківщині вщухають: був лише один штурм
Одне боєзіткнення на Харківщині зафіксували протягом минулої доби, передають у Генштабі ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у напрямку Красноярського. На Куп’янському – боїв не було.
07:30
Вночі на Харківщину летіли безпілотники, оголошували загрозу балістики
Перші реактивні безпілотники полетіли на Харківщину вночі близько 00:20. Вони атакували у бік Ізюма. Через 20 хвилин БпЛА взяли курс на північну частину регіону – їх зафіксували у районі Дергачів.
О 01:55 Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістики. Незабаром загроза ударів БпЛА виникла і для Харкова. Вже під ранок, о 04:20, безпілотники летіли курсом на Балаклію та Чугуїв.
Інформації про “прильоти” у Харкові не було.