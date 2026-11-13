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Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день

Події 08:40   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: загрозу балістики оголошували вночі, на Харків летіли БпЛА; боїв на Харківщині поменшало.

08:40

Бої на Харківщині вщухають: був лише один штурм

Одне боєзіткнення на Харківщині зафіксували протягом минулої доби, передають у Генштабі ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у напрямку Красноярського. На Куп’янському – боїв не було.

07:30

Вночі на Харківщину летіли безпілотники, оголошували загрозу балістики

Перші реактивні безпілотники полетіли на Харківщину вночі близько 00:20. Вони атакували у бік Ізюма. Через 20 хвилин БпЛА взяли курс на північну частину регіону – їх зафіксували у районі Дергачів.

О 01:55 Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістики. Незабаром загроза ударів БпЛА виникла і для Харкова. Вже під ранок, о 04:20, безпілотники летіли курсом на Балаклію та Чугуїв.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: загрозу балістики оголошували вночі, на Харків летіли БпЛА.".